Çanakkale'nin bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

Çan ve Lapseki'de gece başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. İlçelerin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı bazı yerlerde 10 santimetreye ulaştı.

Çanakkale'nin Çan ve Lapseki ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

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