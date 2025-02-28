Çanakkale'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Etili köyü yakınlarında meydana gelen kazanın ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muhsine Mavi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Nuri Ziya Mavi'nin ardından kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

- Kaza

Bayramiç'ten Çan'a giden Rabia Aysel yönetimindeki 34 KMU 689 plakalı otomobil ile Çan'dan Çanakkale yönüne seyreden Nuri Ziya Mavi idaresindeki 17 ZC 606 plakalı otomobil, dün gece Etili köyü yakınlarında çarpışmış, alev alarak yanan 34 KMU 689 plakalı otomobil kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

Kazada, Çan'da yapılan nikahtan dönen sürücü Nuri Ziya Mavi hayatını kaybetmiş, aralarında eşi Muhsine Mavi ve gelinin de bulunduğu A.T, T.G, A.M.T ve E.B.G. ile diğer aracın sürücüsü Aysel ve yolcu N.Ö. yaralanmıştı.