Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 22:19 Güncelleme: 28.02.2025 - 22:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

        Etili köyü yakınlarında meydana gelen kazanın ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muhsine Mavi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü Nuri Ziya Mavi'nin ardından kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

        - Kaza

        Bayramiç'ten Çan'a giden Rabia Aysel yönetimindeki 34 KMU 689 plakalı otomobil ile Çan'dan Çanakkale yönüne seyreden Nuri Ziya Mavi idaresindeki 17 ZC 606 plakalı otomobil, dün gece Etili köyü yakınlarında çarpışmış, alev alarak yanan 34 KMU 689 plakalı otomobil kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

        Kazada, Çan'da yapılan nikahtan dönen sürücü Nuri Ziya Mavi hayatını kaybetmiş, aralarında eşi Muhsine Mavi ve gelinin de bulunduğu A.T, T.G, A.M.T ve E.B.G. ile diğer aracın sürücüsü Aysel ve yolcu N.Ö. yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı
        Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı
        Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı
        Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı
        Skandal tartışmanın yankıları
        Skandal tartışmanın yankıları
        Avrupa Birliği: Yeni bir lidere ihtiyaç var
        Avrupa Birliği: Yeni bir lidere ihtiyaç var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık yeni safhaya geçildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık yeni safhaya geçildi
        4 yaşındaki Nazlı Şeşen aranıyor
        4 yaşındaki Nazlı Şeşen aranıyor
        Tuncer Bakırhan: Devlet Bahçeli aradı, Öcalan’ın çağrısının çok kıymetli olduğunu söyledi
        Tuncer Bakırhan: Devlet Bahçeli aradı, Öcalan’ın çağrısının çok kıymetli olduğunu söyledi
        Tahkim'den Okan Buruk ve Mourinho kararı!
        Tahkim'den Okan Buruk ve Mourinho kararı!
        Mart kapıdan baktırmayacak mı?
        Mart kapıdan baktırmayacak mı?
        Sallai'den G.Saray itirafı!
        Sallai'den G.Saray itirafı!
        Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
        Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
        50 yıl sonra görmeye başladı
        50 yıl sonra görmeye başladı
        İstinaf son noktayı koydu
        İstinaf son noktayı koydu
        Mou'dan G.Saray'a tazminat davası!
        Mou'dan G.Saray'a tazminat davası!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
        Çanakkale'de meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
        Çanakkale'de dağlık alanda mahsur kalan köpek kurtarıldı
        Çanakkale'de dağlık alanda mahsur kalan köpek kurtarıldı
        Çanakkale'de tarlasından dönerken dev yılanı görüntüledi
        Çanakkale'de tarlasından dönerken dev yılanı görüntüledi
        AK Parti Çanakkale İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması
        AK Parti Çanakkale İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den 28 Şubat açıklaması
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den 28 Şubat açıklaması
        Biga'da asayiş
        Biga'da asayiş