Çanakkale Valiliğinden fırtına uyarısı

Kuzey Ege Denizi'nde fırtına uyarısında bulunuldu.

Çanakkale Valiliğinin X hesabından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, 3 Mart Pazartesi akşam saatlerinden itibaren, Kuzey Ege ve Güney Ege'nin bir bölümünde fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, fırtınanın kuzey ve kuzey doğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esmesinin beklendiği, fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz ettiği kaydedildi.

Fırtınanın 4 Mart Salı gece yarısı etkisini kaybetmesi bekleniyor.