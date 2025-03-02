Çanakkale Valiliğinden fırtına uyarısı
Kuzey Ege Denizi'nde fırtına uyarısında bulunuldu.
Kuzey Ege Denizi'nde fırtına uyarısında bulunuldu.
Çanakkale Valiliğinin X hesabından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, 3 Mart Pazartesi akşam saatlerinden itibaren, Kuzey Ege ve Güney Ege'nin bir bölümünde fırtına beklendiği belirtildi.
Açıklamada, fırtınanın kuzey ve kuzey doğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esmesinin beklendiği, fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz ettiği kaydedildi.
Fırtınanın 4 Mart Salı gece yarısı etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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