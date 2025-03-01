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        Gelibolu Mevlevihanesi'nde iftar programı gerçekleştirildi

        Gelibolu Mevlevihanesi'nde düzenlenen iftar programında, yaklaşık 500 kişi orucunu birlikte açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 21:34 Güncelleme: 01.03.2025 - 21:39
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        Gelibolu Mevlevihanesi'nde iftar programı gerçekleştirildi
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        Gelibolu Mevlevihanesi'nde düzenlenen iftar programında, yaklaşık 500 kişi orucunu birlikte açtı.

        Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün, Gelibolu Mevlevihanesi'nde ramazan ayı boyunca düzenleyeceği iftar programlarının ilki gerçekleştirildi.

        Okunan duaların ardından vatandaşlar ilk iftarını yaptı.

        Bir ay boyunca düzenlenecek iftar programlarının ilkinin gerçekleştirildiğini dile getiren Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Mikail Akıllı, temel amacın, vatandaşların gönlünü, gözünü ve karnını doyurmak olduğunu vurguladı.

        Müdürlük olarak çeşitli iftar programları düzenlediklerini aktaran Akıllı, "Vakıflar Müdürlüğü olarak 81 ilimizde iftar sofraları kurduk. Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak da Balıkesir ve Çanakkale illerimizde de iftar sofraları kurduk. İftar sofralarının bereketini paylaşmak istiyoruz. Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Çanakkale'de ise Gelibolu ilçesinde Gelibolu Mevlevihanesi'nde de bu manevi ve maneviyatı yüksek olan atmosferde iftar soframızı kurmuş bulunuyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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