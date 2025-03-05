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        Çanakkale'de hayvanlara şap ve brusella aşısı uygulanıyor

        Çanakkale'de hayvan sağlığını korumak ve hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, büyükbaş hayvanlara şap ve brusella aşısı uygulanmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 12:58 Güncelleme: 05.03.2025 - 13:01
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        Çanakkale'de hayvanlara şap ve brusella aşısı uygulanıyor
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        Çanakkale'de hayvan sağlığını korumak ve hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, büyükbaş hayvanlara şap ve brusella aşısı uygulanmaya başlandı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında başlatılan "Şap Aşılama Kampanyası" hayata geçirildi.

        Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde şap aşılaması çalışmalarına başladı. Kampanya kapsamında, şap aşısının yanı sıra tüm büyükbaş hayvanlara brusella aşısı da uygulanarak, hayvan sağlığı güvence altına alınıyor.

        Müdürlükten yapılan açıklamada, işletmelerdeki hayvan varlığının güncellenmesine yönelik çalışmaların da titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

        Hayvancılığın geleceği için bu tür koruyucu sağlık önlemlerinin alınmasının, hem hayvan refahı hem de ekonomik verimlilik açısından büyük önem taşıdığı aktarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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