Çanakkale'de üreticilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtılacak

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere, yüzde 75 hibeyle yağlık ayçiçeği tohumu dağıtılacak.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, yaptığı açıklamada, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi ile 2022 yılında 29 bin dekar, 2023'te 24 bin dekar, 2024'te ise 28 bin 595 dekar alanda tohum dağıtılarak ayçiçeği üretiminin desteklendiğini anımsattı.

İl genelinde 280 bin dekarı aşan alanda ayçiçeği ekimi yapıldığını belirten Demirhan, "2025 yılında 40 bin dekar alan için ayçiçeği üretiminin desteklenmesi hedeflenmektedir. Projenin başvuruları başlamış olup son müracaat tarihi 20 Mart mesai bitimidir. İlgilenen üreticilerimizin Tarım ve Orman Müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir." ifadelerini kullandı.