Çanakkale'de bir ev yandı

Yangın, Çan Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Çan Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve Çan 18 Mart Termik Santrali itfaiyesinin müdahalesi ile çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Moğul'un komşularının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çan'ın Kocayayla köyünde Emine Moğul'a (85) ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

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