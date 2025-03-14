Çanakkale'de bir ev yandı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir ev yandı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir ev yandı.
Çan'ın Kocayayla köyünde Emine Moğul'a (85) ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Moğul'un komşularının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, Çan Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Çan Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve Çan 18 Mart Termik Santrali itfaiyesinin müdahalesi ile çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Binanın kullanılamaz hale geldiği yangın sırasında Moğul'un evde olmadığı öğrenildi.
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