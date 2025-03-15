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        Çanakkale'de "Şehitlere Saygı Mitingi" düzenledi

        Türkiye Gençlik Birliği (TGB) tarafından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla, "Şehitlere Saygı Mitingi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 11:43 Güncelleme: 15.03.2025 - 11:52
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        Çanakkale'de "Şehitlere Saygı Mitingi" düzenledi
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        Türkiye Gençlik Birliği (TGB) tarafından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla, "Şehitlere Saygı Mitingi" düzenlendi.

        Eceabat ilçesindeki Şehitler Parkı'nda gerçekleştirilen mitinge 70 üniversiteden gelen öğrenciler ve TGB üyeleri katıldı.

        TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, burada yaptığı konuşmada, mitingi, "Çanakkale Geçilmez, Türkiye Bölünmez" sloganıyla düzenlediklerini belirterek, bu yıl büyük zaferin 110'uncu yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

        Konuşmanın ardından mitinge katılan çeşitli üniversitelerden gelen öğrenci toplulukları, otobüslerle şehitlikleri ziyaret etmek için Eceabat'tan ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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