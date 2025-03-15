Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Azerbaycan Anıtı'nda şehitler için anma etkinliği düzenlendi

Etkinlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler yad edildi, ardından Türkiye ve Azerbaycan'ın devlet marşları seslendirildi.

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu (TADEF) ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çanakkale İl Başkalığı'nca düzenlenen "Çanakkale'den Karabağ'a Uzanan Zafer Yolu" etkinliği kapsamında Şehitlik Abidesi ve Azerbaycan Şehitleri Abidesi ziyaret edildi.

Çanakkale Savaşları sırasında 1915'te yapılan muharebelerde şehit olan Azerbaycanlı askerlerin anısına 2023'te inşa edilen Azerbaycan Anıtı'nda, "Çanakkale'den Karabağ'a Uzanan Zafer Yolu" anma etkinliği düzenlendi.

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