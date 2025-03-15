Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferleri yarın yapılamayacak

Açıklamada, Kabatepe'den 09.00, 13.00, 20.00 ile Gökçeada'dan 07.00, 11.00 ve 18.00'deki seferlerin saatinde yapılacağı bildirildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den yapılacak saat 15.00'teki seferin, Gökçeada'dan ise 13.00'te yapılacak seferin iptal edildiği belirtildi.

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