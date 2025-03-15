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        Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferleri yarın yapılamayacak

        Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 22:17 Güncelleme: 15.03.2025 - 22:17
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        Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferleri yarın yapılamayacak
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        Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den yapılacak saat 15.00'teki seferin, Gökçeada'dan ise 13.00'te yapılacak seferin iptal edildiği belirtildi.

        Açıklamada, Kabatepe'den 09.00, 13.00, 20.00 ile Gökçeada'dan 07.00, 11.00 ve 18.00'deki seferlerin saatinde yapılacağı bildirildi.

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