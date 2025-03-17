Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        "Çanakkale Dün Bugün: Savaştan Doğan Dostluk" fotoğraf sergisi açıldı

        Gazeteci Vedat Açıkalın'ın, "Çanakkale Dün Bugün: Savaştan Doğan Dostluk" fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 20:19 Güncelleme: 17.03.2025 - 20:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çanakkale Dün Bugün: Savaştan Doğan Dostluk" fotoğraf sergisi açıldı
        ABONE OL

        Gazeteci Vedat Açıkalın'ın, "Çanakkale Dün Bugün: Savaştan Doğan Dostluk" fotoğraf sergisi açıldı.

        Avustralya'da 1974 yılında öğretmenlik yaptığı dönemde tanıştığı Anzak gazilerinin ve ölen Anzakların yakınlarını birbirleriyle tanıştırarak uzun soluklu projesine başlayan Açıkalın'ın sergisi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde Çanakkale Belediyesi Sergi Salonu'nda fotoğrafseverlerle buluştu.

        Avustralya'da İngilizce öğretmenliğinden istifa ederek gazeteciliğe başlayan, Anadolu Ajansı, Sipa Press, Cumhuriyet, Milliyet, Sabah gazeteleri ile Hayat Mecmuası'nda çalışan Açıkalın, Çanakkale Savaşları'nın 75. yıl dönümü dolayısıyla geldiği Gelibolu Yarımadası'nda Türk ve Anzak gazilerinin buluşmalarına tanıklık edip fotoğraflarını çektiği o anları ölümsüzleştirdi.

        Açıkalın'ın 1975-1985 yıllarında çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, 110 yıl önce birbirleriyle kıyasıya çarpışan Anzaklar ile Türkler arasında savaş esnasında temeli atılan, daha sonra gelişerek dededen toruna geçen dostluğun öyküsünü anlatıyor.

        Her iki ülkenin gazilerinin ve yakınlarının fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışına, Çanakkale Belediyesi Başkan Yardımcısı Emrah Eroğlu, Avustralya Çanakkale Konsolosu Harry Hall ve davetliler katıldı.

        Açıkalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ve Anzak gazilerinin buluşma anlarına tanıklık ederken, geçmişe gittiğini dile getirerek, "Özellikle Lone Pine Anıtı'nda çok duygulandılar, ağlayanlar oldu. O duygusal anları görünce siz de etkileniyorsunuz. Öyle trajik öyküler var ki..." diye konuştu.

        Gazilerin çocuklarının ve torunlarının izini sürüp, evlerinde ziyaret ettiğini, uzun yıllar yaptığı araştırmalar sonucu elde ettiği belge ve fotoğrafların yer aldığı bir kitabı basıma hazır hale getirdiğini belirten Açıkalın, ayrıca Gelibolu Yarımadası'nda daha kapsamlı bir fotoğraf sergisi açmak istediğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan İran'a uyarı: Sonu korkunç olacak
        Trump'tan İran'a uyarı: Sonu korkunç olacak
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar iddiası!
        Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar iddiası!
        17 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        17 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Spor yapan biri ne yemeli ne yememeli?
        Spor yapan biri ne yemeli ne yememeli?
        Yasa dışı bahiste 31 şüpheliye tutuklama talebi!
        Yasa dışı bahiste 31 şüpheliye tutuklama talebi!
        Soğuk ve yağışlı hava geliyor! Kış kaldığı yerden!
        Soğuk ve yağışlı hava geliyor! Kış kaldığı yerden!
        Yerleştirdiği gizli kamera fark edilince patronunu rehin aldı!
        Yerleştirdiği gizli kamera fark edilince patronunu rehin aldı!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        MHP ve AK Parti'ye ziyaret
        MHP ve AK Parti'ye ziyaret
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!

        Benzer Haberler

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesinde "PET/BT" cihazı hizmete al...
        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesinde "PET/BT" cihazı hizmete al...
        Gökçeada-Kabatepe hattında yarın bazı feribot seferleri iptal edildi
        Gökçeada-Kabatepe hattında yarın bazı feribot seferleri iptal edildi
        ÇOMÜ'de "Avrupa Birliği Hibe Programları Bilgilendirme Toplantısı" düzenlen...
        ÇOMÜ'de "Avrupa Birliği Hibe Programları Bilgilendirme Toplantısı" düzenlen...
        Camiden asırlık 6 halıyı çalan 2 şüpheli tutuklandı
        Camiden asırlık 6 halıyı çalan 2 şüpheli tutuklandı
        Gelibolu Yarımadası'ndaki 18 Mart törenleri kapsamında araç trafiğiyle ilgi...
        Gelibolu Yarımadası'ndaki 18 Mart törenleri kapsamında araç trafiğiyle ilgi...
        Çanakkale Valisi Toraman'dan 18 Mart mesajı
        Çanakkale Valisi Toraman'dan 18 Mart mesajı