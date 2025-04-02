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        Lapseki'de ağaçlardaki çiçek yoğunluğu meyve üreticilerinin rekolte beklentisini artırdı

        ERCAN ÖZÇETİN - Türkiye'nin önemli meyve üretim merkezlerinden Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, ağaçların ilkbaharda yoğun çiçek açması üreticilerde yüksek rekolte beklentisi oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 11:06 Güncelleme: 02.04.2025 - 11:14
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        Lapseki'de ağaçlardaki çiçek yoğunluğu meyve üreticilerinin rekolte beklentisini artırdı
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        ERCAN ÖZÇETİN - Türkiye'nin önemli meyve üretim merkezlerinden Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, ağaçların ilkbaharda yoğun çiçek açması üreticilerde yüksek rekolte beklentisi oluşturdu.

        Lapseki'nin meyve bahçelerinde çiçek açan şeftali ve nektarin ağaçları doğada rengarenk görünüm oluşturdu. Meyve bahçelerindeki bu canlılık, üreticiler açısından bereketli bir hasat sezonunun da müjdecisi oldu.

        Çiçekler dökülmeye başladıktan sonra baş veren meyvelerin bir kısmının iyi güneş almasıyla, daha verimli ürün elde edilmesi için uygun ortam oluşacağı öngörülüyor.

        Meyve bahçelerinde incelemelerde bulunan Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, AA muhabirine, şeftali ile nektarin ağaçlarının baharın gelişiyle çiçek açtığını ve muhteşem bir görüntü oluşturduğunu dile getirdi.

        Lapseki'de 40 bin dekara yakın alanda yılda 100 ila 130 bin ton şeftali ve nektarin üretimi yapıldığını ifade eden Kaçan, "Bu konuda farklılığımızı ortaya koyduk. Lapseki'de 3 bine yakın kayıtlı üreticimiz var. Çanakkale'nin en büyük meyve üreticisi olan ilçesi Lapseki. Çanakkale'yi şeftali ve nektarin açısından birinciliğe taşıyan ilçe Lapseki." dedi.

        - "Üreticilerimiz çok güzel sezon geçirecek"

        Ali Kaçan, Lapseki'deki üreticilerin bilinçli olduğunun altını çizerek, "Meyve ağaçlarında açan çiçeklerin yarısı dahi tutsa bu çok iyi verim demektir. Güzel bir yıl geçmesini bekliyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerimizle her gün sahada. Meyve ağaçlarını kontrol ediyoruz. İnşallah üreticilerimiz çok güzel bir sezon geçirecek." değerlendirmesinde bulundu.

        Meyve üreticisi Sedat Yılmaz da meyve ağaçlarının bu sezon çok güzel çiçek açtığını, bunun da üreticinin yüzünü güldürdüğünü kaydetti.

        Çiçek açan ağaçların bulunduğu bahçelerde zirai mücadele de yaptıklarını anlatan Yılmaz, "Ağaçlar, geçtiğimiz yıla göre bu yıl iklimin etkisiyle 15 gün daha erken çiçek açtı. Onun da herhangi bir zararı yok. Allah'ın izniyle bu sene meyve yılı olacak." ifadesini kullandı.

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