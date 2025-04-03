Bozcaada'da gemide yüzünden yaralanan personelin tıbbi tahliyesi yapıldı
Çanakkale'nin Bozcaada açıklarında demirli bulunan gemide yüzünden yaralanan personelin Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Çanakkale'nin Bozcaada açıklarında demirli bulunan gemide yüzünden yaralanan personelin Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Bozcaada açıklarında demirde bekleyen "Anna" isimli gemide ikinci çarkçı olarak çalışan Rus uyruklu Sergey G.F. (43), spiral makinesiyle çalıştığı sırada parçanın makineden kopmasıyla yüzünden yaralandı.
Gemi kaptanının durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirmesi üzerine personelin tıbbi tahliyesine karar verildi.
"TCSG-908" bot komutanlığınca gemiden alınan yaralı mürettebatın Geyikli İskelesi'ne tıbbi tahliyesi yapıldı.
İskelede bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan personel, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Sergey G.F'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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