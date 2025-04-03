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        Bozcaada'da gemide yüzünden yaralanan personelin tıbbi tahliyesi yapıldı

        Çanakkale'nin Bozcaada açıklarında demirli bulunan gemide yüzünden yaralanan personelin Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 18:19 Güncelleme: 03.04.2025 - 18:24
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        Bozcaada'da gemide yüzünden yaralanan personelin tıbbi tahliyesi yapıldı
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        Çanakkale'nin Bozcaada açıklarında demirli bulunan gemide yüzünden yaralanan personelin Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

        Bozcaada açıklarında demirde bekleyen "Anna" isimli gemide ikinci çarkçı olarak çalışan Rus uyruklu Sergey G.F. (43), spiral makinesiyle çalıştığı sırada parçanın makineden kopmasıyla yüzünden yaralandı.

        Gemi kaptanının durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirmesi üzerine personelin tıbbi tahliyesine karar verildi.

        "TCSG-908" bot komutanlığınca gemiden alınan yaralı mürettebatın Geyikli İskelesi'ne tıbbi tahliyesi yapıldı.

        İskelede bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan personel, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Sergey G.F'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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