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        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de konuştu:

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Biz yıllarca 'İsrail mallarına karşı boykot yapalım' derken ağzını açmayan insanların, bugün tutup Türk esnafının mallarını boykot yapmasını ibretle izliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 17:02 Güncelleme: 04.04.2025 - 17:02
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de konuştu:
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Biz yıllarca 'İsrail mallarına karşı boykot yapalım' derken ağzını açmayan insanların, bugün tutup Türk esnafının mallarını boykot yapmasını ibretle izliyoruz." dedi.

        Turan, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Kaymakam Yunus Kızılgüneş ve Ezine Muhtarlar Derneği Başkanı Oktay Akay ile Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel'i makamında ziyaret etti.

        Ziyaretin ardından belediye binası önünde vatandaşlara seslenen Turan, çağrılar sonrası esnafa karşı "boykot" eyleminin başladığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

        "Tam da o yüzden buradayız. Siz boykot yapın 'Biz esnafın yanındayız' diyoruz. Siz boykot yapın, 'Biz ekmekle, terle uğraşılmaz yanlış yapıyorsunuz' demek için buradayız. Neyin boykotunu yapıyorlar? Fahiş fiyatı mı protesto ediyorlar? Yabancı mallarını mı, bozuk ürünleri mi, neyi protesto ediyorlar? Yapılan işin ne olduğunu gördünüz? Türk mallarının, Türk üreticilerinin ürünleri boykot ediliyor. Biz yıllarca 'İsrail mallarına karşı boykot yapalım' derken ağzını açmayan insanların, bugün tutup Türk esnafının mallarını boykot yapmasını ibretle izliyoruz."

        - "Son 15 günde bunların gerçek yüzlerini gördüler"

        Bülent Turan, boykotu milletin ciddiye almadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "25 yıldan bu yana biz, 'Bu CHP böyledir arkadaşlar.' dediğimizde, inanmayan arkadaşlarımız son 15 günde bunların gerçek yüzlerini gördüler. 'Mahalle baskısı' ne demekmiş, 'toplumu ikiye bölmek' ne demekmiş, kendi gibi düşünmeyenlere nasıl zulüm edilirmiş, kendi gibi paylaşım yapmayanlara nasıl linç yapılırmış hepsini gösterdiler. Siyasi kavganın bedeli esnafa ödetilmez. Hakime, savcıya ihbar gelmiş, savcı ona bakmayacak mı? Hakimin önüne iddianame gelmiş, hakim 'Sen çok büyük bir belediyenin başkanısın, buna ben bakamam mı' diyecek? Burada esnafın günahı ne?"

        Turan, konuşmasının ardından ilçede çeşitli açılışlara katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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