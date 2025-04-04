İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de konuştu:

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Biz yıllarca 'İsrail mallarına karşı boykot yapalım' derken ağzını açmayan insanların, bugün tutup Türk esnafının mallarını boykot yapmasını ibretle izliyoruz." dedi.

Turan, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Kaymakam Yunus Kızılgüneş ve Ezine Muhtarlar Derneği Başkanı Oktay Akay ile Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından belediye binası önünde vatandaşlara seslenen Turan, çağrılar sonrası esnafa karşı "boykot" eyleminin başladığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Tam da o yüzden buradayız. Siz boykot yapın 'Biz esnafın yanındayız' diyoruz. Siz boykot yapın, 'Biz ekmekle, terle uğraşılmaz yanlış yapıyorsunuz' demek için buradayız. Neyin boykotunu yapıyorlar? Fahiş fiyatı mı protesto ediyorlar? Yabancı mallarını mı, bozuk ürünleri mi, neyi protesto ediyorlar? Yapılan işin ne olduğunu gördünüz? Türk mallarının, Türk üreticilerinin ürünleri boykot ediliyor. Biz yıllarca 'İsrail mallarına karşı boykot yapalım' derken ağzını açmayan insanların, bugün tutup Türk esnafının mallarını boykot yapmasını ibretle izliyoruz."