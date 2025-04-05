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        Çanakkale'de batan botta kaybolan düzensiz göçmeni arama çalışmaları sürüyor

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında batan botta kaybolan düzensiz göçmeni arama çalışmaları üçüncü gününde devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 20:10 Güncelleme: 05.04.2025 - 20:18
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        Çanakkale'de batan botta kaybolan düzensiz göçmeni arama çalışmaları sürüyor
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında batan botta kaybolan düzensiz göçmeni arama çalışmaları üçüncü gününde devam etti.

        Ayvacık açıklarında 3 Nisan'da sabah saatlerinde botun batması sonucu 9 kişinin öldüğü, 25 kişinin kurtarıldığı olayda kaybolan 1 kişi için başlatılan arama çalışmaları sürdürüldü.

        Kayıp göçmen çocuğun arama çalışmaları havadan, karadan ve denizden devam ediyor.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri havadan, Sahil Güvenlik botları, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Şube Bot Ekibi ve Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar denizden, jandarma komandolar ise karadan arama yapıyor.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun battığı yönünde ihbar almış, 4 bot, 1 helikopter ve 1 Dalış Özel Timi olmak üzere 82 personelden oluşan ekip, lastik bottaki 25 kişiyi kurtararak karaya çıkartırken 9 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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