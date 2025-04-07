Gelibolu'da kar etkili oluyor
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.
Gelibolu'nun yüksek kesimlerindeki bazı köylerde kar yağışı beyaz örtü oluşturdu.
Karayolları 13. Şube Şefliği ekipleri, sorumluluk alanlarındaki yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgede kapalı yolun olmadığı bildirildi.
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