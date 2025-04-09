Çanakkale'de toplanan 10 bin kitap Hatay'a ulaştırıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğünce yürütülen "Bir Kitap Bir Mektup/2025" projesi kapsamında toplanan 10 bin kitap Hatay'a ulaştırıldı.

ÇOMÜ tarafından, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Hatay'a yönelik başlatılan yardım çalışmalarını kapsamında, "Bir Kitap Bir Mektup/2025" projesinde toplanan ve 7 Nisan'da yola çıkarılan 10 bin kitap, Hatay'da 8 okul, 1 halk kütüphanesi ve bir konteyner kent kütüphanesine ulaştırıldı.

ÇOMÜ Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörü Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın, Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Nazan Çalbayram ve koordinatörlük ekibi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren’i makamında ziyaret etti.