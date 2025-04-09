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        Çanakkale'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 16:33 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:37
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        Çanakkale'de evde çıkan yangın söndürüldü
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Terzialan beldesi Çakmakçayır Mahallesi'nde İsmail Ceylan'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Evin ikinci katı ile çatıdan yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Çan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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