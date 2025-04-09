Çanakkale'de evde çıkan yangın söndürüldü

Evin ikinci katı ile çatıdan yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Terzialan beldesi Çakmakçayır Mahallesi'nde İsmail Ceylan'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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