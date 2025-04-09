Armoni Mızıkası Komutanlığı ile ÇOMÜ Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinden ortak konser

Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası Komutanlığı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Korosu konser verdi.

ÇOMÜ İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'ndeki konser öncesi, Bando Kıdemli Başçavuş Tolga Candemir, Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten, Türkiye'nin en eski ve köklü çok sesli müzik kurumu olan Armoni Mızıkası Komutanlığına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Konserin ilk bölümünde, solist Gökçe Nur Semerci'nin seslendirdiği eserlere, Bando Binbaşı Fatih Erdoğdu şefliğindeki Armoni Mızıkası eşlik etti.

Dinleyicilerin beğeniyle izlediği konserin ikinci bölümünde Bando Albay Levent Türkel şefliğindeki Armoni Mızıkası ile ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Korosu ortak konser verdi.

Konserde, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, kurum müdürleri, akademisyenler ve vatandaşlar dinleyici olarak yer aldı.