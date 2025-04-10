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        Ayvacık'ta 2 kilometrelik isale hattı projesi tamamlandı

        Ayvacık ilçesinin Uzunalan köyünde içme suyu ihtiyacını karşılayacak 2 kilometrelik isale hattı projesi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 12:37 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:48
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        Ayvacık'ta 2 kilometrelik isale hattı projesi tamamlandı
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        Ayvacık ilçesinin Uzunalan köyünde içme suyu ihtiyacını karşılayacak 2 kilometrelik isale hattı projesi tamamlandı.

        Uzunalan köyüne Kazdağları'ndan su takviyesi yapılması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) yatırım programı ile Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından başlatılıp, tamamlanan 2 kilometrelik isale hattı düzenlenen törenle açıldı.

        Törene Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Ayvacık Garnizon Komutanı Hava Savunma Binbaşı Olgun Parlar, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Halil Ertuğrul ile diğer ilgililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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