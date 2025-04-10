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        Çanakkale'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın öldü

        Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir evde çıkan yangının dumanından etkilenen kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:33 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:33
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        Çanakkale'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın öldü
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        Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir evde çıkan yangının dumanından etkilenen kadın hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Güleç köyünde Hüsniye Balkan'a (79) ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dumandan etkilenen Balkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Balkan'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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