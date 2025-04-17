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        Çanakkale'de lösemili çocuklar için bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldular

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki bir köyün bahçesinden fıstık çamı kozalağı dolu çuvalları çaldıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan 3 şüpheli, kendilerinden şikayetçi olan kişinin talebi üzerine Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 14:21 Güncelleme: 17.04.2025 - 14:21
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        Çanakkale'de lösemili çocuklar için bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldular
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki bir köyün bahçesinden fıstık çamı kozalağı dolu çuvalları çaldıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan 3 şüpheli, kendilerinden şikayetçi olan kişinin talebi üzerine Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldu.

        Yeniceköy köyünde yaşayan İsmail Alkan (30), geçen yıl aralık ayında bahçesindeki ağaçlardan 3 çuval fıstık çamı kozalağı toplayıp arabalarını yükleyen G.Ü, R.Ü. ve M.Ö'den şikayetçi oldu.

        Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheliler, köyde gezintiye çıktıkları esnada gördükleri fıstık çamı kozalaklarını, para kazanmak niyetiyle topladıklarını daha sonra mülk sahibi Alkan'ın gelmesi üzerine iade ettiklerini belirtti.

        Uzlaştırma Bürosuna gönderilen dosya kapsamında bahçe sahibi Alkan, "toplum yararına çalışan herhangi bir vakfa bağış yapılması" teklifini kabul etti.

        Şüphelilerin ödeyeceği toplam 5 bin liralık bağış, uzlaştırmacı aracılığıyla LÖSEV'e gönderilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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