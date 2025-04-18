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        Çanakkale'de gayrimenkul danışmanları buluştu

        Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Çanakkale İl Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikte gayrimenkul danışmanları bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 11:49 Güncelleme: 18.04.2025 - 11:51
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        Çanakkale'de gayrimenkul danışmanları buluştu
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        Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Çanakkale İl Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikte gayrimenkul danışmanları bir araya geldi.

        TÜGEM Çanakkale İl Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikte kentte faaliyet gösteren gayrimenkul danışmanları kentteki bir otelde buluştu.

        Etkinliğe TÜGEM Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Dilsiz de katıldı. Katılımından dolayı Dilsiz'e teşekkür eden TÜGEM Çanakkale İl Başkanı Mustafa Alptuğ Akkoca, meslektaşların finansal farkındalıklarına yaptığı katkılardan ötürü memnuniyet duyduklarını ifade etti.

        Program kapsamında TÜGEM'e yeni katılan üyeler üyelik sertifikalarını alırken, daha önceden derneğin yönetim kurulu üyeliğini yaparak görev süresini tamamlayan Fatih Mercan, Burcu Özgen Demir, Fatma Saltık Bilgiç ve Özmen Gök'e plaket takdim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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