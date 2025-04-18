Gelibolu'da öğrenciler okullarda gıda denetçisi olacak

Yelek ve görevli yaka kartlarıyla denetim yapan öğrenciler, Namık Kemal Ortaokulu ve 100. Barış Ortaokulu'nda kantin denetimlerini başarıyla gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle eğitimlerini tamamlayan öğrenciler gıda denetçisi olarak göreve başladı.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan Okullarda Genç Gıda Denetçisi Projesi işbirliği protokolü imzalandı.

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