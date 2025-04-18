Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de hayati risk taşıyan ameliyat başarıyla gerçekleştirildi

        Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde, 20 santimetre çapa ulaşan fistülde yırtık ve kanama nedeniyle hayati tehlikesi bulunan hasta, başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 21:14 Güncelleme: 18.04.2025 - 21:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de hayati risk taşıyan ameliyat başarıyla gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde, 20 santimetre çapa ulaşan fistülde yırtık ve kanama nedeniyle hayati tehlikesi bulunan hasta, başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

        42 yaşında ve 16 yıldır diyaliz tedavisi gören hasta, 6 Nisan'da fistülünde yırtılma ve yoğun kanama nedeniyle ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne getirildi.

        Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Buğra Destan tarafından değerlendirilen hasta, ameliyata alındı.

        Destan tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla hastanın kanaması durdurularak, fistül tedavi edildi.

        Yaklaşık bir haftalık takip ve tedavi sürecinin ardından sağlığına yeniden kavuşan hasta taburcu edildi.

        Op. Dr. Buğra Destan, yaptığı yazılı açıklamada "Bu tür vakalarda saniyeler bile hayati önem taşır. Hızlı müdahale ve ekip çalışmasıyla başarılı bir sonuç elde ettik. Bu tür müdahalelerin, deneyimli ekipler ve donanımlı merkezlerde yapılması hastanın hayatını kurtarır. Tüm ekibimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Keser ise "Hastanemizde gerçekleştirilen bu yüksek riskli operasyon, uzman hekimlerimizin bilgi birikimi, multidisipliner yaklaşım ve ekip çalışması sayesinde başarıyla sonuçlanmıştır. Ekibimizi kutluyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi
        Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi
        Tren raydan çıktı!
        Tren raydan çıktı!
        MEB, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı
        MEB, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        Rubio: Ciddi değillerse yolumuza bakacağız
        Rubio: Ciddi değillerse yolumuza bakacağız
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        "Yasalara uygun ihale istiyoruz"
        "Yasalara uygun ihale istiyoruz"
        18 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        18 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Gelibolu'da hız ihlali denetimi yapıldı
        Gelibolu'da hız ihlali denetimi yapıldı
        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun milli takım seçmesi Çanakkale'de baş...
        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun milli takım seçmesi Çanakkale'de baş...
        Çanakkale'de atık gıdalar sahipsiz hayvanlar için mamaya dönüştürülüyor
        Çanakkale'de atık gıdalar sahipsiz hayvanlar için mamaya dönüştürülüyor
        Gelibolu'da öğrenciler okullarda gıda denetçisi olacak
        Gelibolu'da öğrenciler okullarda gıda denetçisi olacak
        Çanakkale'de turizm master planı hazırlık toplantısı düzenlendi
        Çanakkale'de turizm master planı hazırlık toplantısı düzenlendi
        Şafak Ayini öncesi Anzak Koyu'nda tören hazırlıkları
        Şafak Ayini öncesi Anzak Koyu'nda tören hazırlıkları