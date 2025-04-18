Çanakkale'de hayati risk taşıyan ameliyat başarıyla gerçekleştirildi

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde, 20 santimetre çapa ulaşan fistülde yırtık ve kanama nedeniyle hayati tehlikesi bulunan hasta, başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

42 yaşında ve 16 yıldır diyaliz tedavisi gören hasta, 6 Nisan'da fistülünde yırtılma ve yoğun kanama nedeniyle ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Buğra Destan tarafından değerlendirilen hasta, ameliyata alındı.

Destan tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla hastanın kanaması durdurularak, fistül tedavi edildi.

Yaklaşık bir haftalık takip ve tedavi sürecinin ardından sağlığına yeniden kavuşan hasta taburcu edildi.

Op. Dr. Buğra Destan, yaptığı yazılı açıklamada "Bu tür vakalarda saniyeler bile hayati önem taşır. Hızlı müdahale ve ekip çalışmasıyla başarılı bir sonuç elde ettik. Bu tür müdahalelerin, deneyimli ekipler ve donanımlı merkezlerde yapılması hastanın hayatını kurtarır. Tüm ekibimize teşekkür ediyorum." dedi.