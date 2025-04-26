Gelibolu'da balıkçıların kayıkları için yeni rampa yapıldı

Balıkçı Onur Dalgın, yaptığı açıklamada, muhtar Mandacı'nın balıkçılar için önemli işlere imza attığını belirterek, son yapılan rampayla kayıklarını rahatlıkla denize indirebildiklerini söyledi.

Kocaçeşme Köyü Muhtarı Ahmet Mandacı tarafından balıkçı limanına kayıkların daha rahat kullanabilmesi 10 metrelik rampa yaptırıldı.

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