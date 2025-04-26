Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolu'da balıkçıların kayıkları için yeni rampa yapıldı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Evreşe beldesinin Kocaçeşme Köy Muhtarı Ahmet Mandacı, köy limanında teknelerin denize rahat indirilebilmesi için rampa yaptırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 11:39 Güncelleme: 26.04.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelibolu'da balıkçıların kayıkları için yeni rampa yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Evreşe beldesinin Kocaçeşme Köy Muhtarı Ahmet Mandacı, köy limanında teknelerin denize rahat indirilebilmesi için rampa yaptırdı.

        Kocaçeşme Köyü Muhtarı Ahmet Mandacı tarafından balıkçı limanına kayıkların daha rahat kullanabilmesi 10 metrelik rampa yaptırıldı.

        Balıkçı Onur Dalgın, yaptığı açıklamada, muhtar Mandacı'nın balıkçılar için önemli işlere imza attığını belirterek, son yapılan rampayla kayıklarını rahatlıkla denize indirebildiklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        Belediye, Warhol’un eserini ‘yanlışlıkla’ çöpe attı
        Belediye, Warhol’un eserini ‘yanlışlıkla’ çöpe attı
        CANLI | Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
        CANLI | Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
        CANLI | Galatasaray'da Olağan Mali Genel Kurulu
        CANLI | Galatasaray'da Olağan Mali Genel Kurulu
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu saatlere dikkat! Her yerde sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu saatlere dikkat! Her yerde sağanak!
        İstanbul'da artçı depremler devam ediyor
        İstanbul'da artçı depremler devam ediyor
        Prof. Görür'den Habertürk'e açıklamalar
        Prof. Görür'den Habertürk'e açıklamalar
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Prensesler de değişir
        Prensesler de değişir
        2 dakikalık hareketle tüm günü kazanın!
        2 dakikalık hareketle tüm günü kazanın!
        En iyi 5 teen slasher korku filmi
        En iyi 5 teen slasher korku filmi
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti
        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
        Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu'nda devir teslim töreni yapıldı
        Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu'nda devir teslim töreni yapıldı
        Ayvacık'ta Turizm Çalıştayı düzenlendi
        Ayvacık'ta Turizm Çalıştayı düzenlendi
        Gelibolu Yarımadası'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda anma töreni düzenlendi
        Gelibolu Yarımadası'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda anma töreni düzenlendi
        Ayvacık Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde görev yapacaklar seçildi
        Ayvacık Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde görev yapacaklar seçildi
        Anzak askerler Gelibolu'da anıldı (3)
        Anzak askerler Gelibolu'da anıldı (3)