Çanakkale'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Çanakkale-Biga kara yolunun Savaştepe kavşağında, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil ile gelen ihbar üzerine hasta almaya giden Biga 112 Sağlık ekibini taşıyan ambulans çarpıştı.

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