"Çanakkale Müzeleri: Ortak Geleceğe Köprü Kurmak" Çalıştayı yapıldı

Troya Müzesince düzenlenen "Çanakkale Müzeleri: Ortak Geleceğe Köprü Kurmak" Çalıştayı tamamlandı.

Troya Müzesinden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Tuba Batu, Doç. Dr. Savaş Sarıaltun ve Dr. Öğr. Üyesi Selda Baybo'nun katkılarıyla Troya Müzesinde düzenlenen çalıştay, il genelindeki kamu ve özel müzeleri ilk kez bir araya getirdi.

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, çalıştayda yaptığı konuşmada, bu çalıştayın bir "ortak akıl" çalıştayı olduğunu, amaçlarının müzelerin mevcut durumunu samimiyetle değerlendirmek, güçlü ve zayıf yönleri cesurca ortaya koymak, fırsatları birlikte keşfetmek ve karşılaşılabilecek tehditlere karşı ortak stratejiler geliştirmek olduğunu belirtti.

Gölcük, kurumsallaşma süreçlerini tamamlamamış müzelerin sürdürülebilirliğini sağlamanın, ziyaretçi deneyimini zenginleştirmenin, tanıtım faaliyetlerini daha etkin hale getirmenin ve müzeler arasında sinerji yaratmanın ortak hedef olduğunu ifade etti.

Çalıştayda gerçekleştirilen oturumlarda, "Kurumsallaşma ve Sürdürülebilirlik", "Ziyaretçi Deneyimi", "Eğitim ve Turizm ile İş Birliği" ve "Ağ Oluşturma" başlıklarında üç farklı çalışma masası oluşturuldu. Masalarda, müzelerin hukuki statülerinden finansal kaynaklarının çeşitlendirilmesine, uzun vadeli yönetim planlarının oluşturulmasından personel kapasitesinin güçlendirilmesine kadar kurumsal yapıyı ilgilendiren pek çok temel konu ele alındı. Çalıştayda, ziyaretçi odaklı yaklaşımların önemi vurgulanarak, müzelerin fiziksel ve dijital erişilebilirliklerinin artırılması, sergileme tekniklerinin modern müzecilik anlayışına uygun hale getirilmesi ve ziyaretçi deneyimini zenginleştirecek interaktif uygulamalar üzerinde duruldu. Ayrıca, müzelerin eğitim misyonları çerçevesinde farklı yaş gruplarına yönelik programlar geliştirilmesi ve turizm sektörüyle iş birliği yaparak ziyaretçi sayılarının artırılmasına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Çalıştayda, müzeler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, ortak projeler geliştirmesi ve Çanakkale'nin kültürel mirasının daha etkin tanıtılmasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle kentteki tüm müzeleri kapsayan Çanakkale Müzeler Ağı'nın (ÇMA) kurulması konusunda fikir birliğine varıldı.