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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 19:34 Güncelleme: 07.05.2025 - 19:35
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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
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        Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezi ve Ezine ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ile ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin adresinde yapılan aramalarda, 256 adet uyuşturucu hap, 30 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 385 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 zanlıdan biri savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 2'si sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı, diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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