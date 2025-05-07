Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezi ve Ezine ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ile ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adresinde yapılan aramalarda, 256 adet uyuşturucu hap, 30 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 385 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlıdan biri savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 2'si sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı, diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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