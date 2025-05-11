Çan'da otomobille motosiklet çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ebru K. (27) idaresindeki 17 KC 462 plakalı motosiklet, Etili-Ahlatlıburun Kavşağı'nda Mustafa Y, yönetimindeki 17 ZA 862 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.
Kazada, yaralanan Ebru K, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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