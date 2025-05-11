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        Çanakkale İl Jandarma Komutanı Aslan'dan şehit annelerine ziyaret

        Çanakkale İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 15:25 Güncelleme: 11.05.2025 - 15:25
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        Çanakkale İl Jandarma Komutanı Aslan'dan şehit annelerine ziyaret
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        Çanakkale İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

        Çanakkale İl Jandarma Komutanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan video ile ziyarette şehit annelerine saygı ve minnet ifade edildiği aktarıldı.

        Paylaşımda, tüm annelerin Anneler Günü kutlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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