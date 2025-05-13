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        MHP Gelibolu İlçe Başkanı Şarlak, kadınlara çiçek verdi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde MHP İlçe Başkan Murat Şarlak ve teşkilat üyeleri Anneler Günü dolayısıyla kadınlara çiçek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 11:35 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:37
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        MHP Gelibolu İlçe Başkanı Şarlak, kadınlara çiçek verdi
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde MHP İlçe Başkan Murat Şarlak ve teşkilat üyeleri Anneler Günü dolayısıyla kadınlara çiçek verdi.

        Teşkilat üyeleriyle Değirmendüzü'ndeki şenliğe katılan Şarlak, kadınlara 700 adet sukulent çiçeği dağıttı.

        Şarlak, yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri sürprizle kadınların güzünü güldürmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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