MHP Gelibolu İlçe Başkanı Şarlak, kadınlara çiçek verdi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde MHP İlçe Başkan Murat Şarlak ve teşkilat üyeleri Anneler Günü dolayısıyla kadınlara çiçek verdi.

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