Çanakkale'de 8 kişinin öldüğü trafik kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı

Kamyonun, yola dağılan tomruk yüküne, Ezine yönünde ilerleyen Cenk Eriç'in kullandığı 34 DCJ 400 plakalı otomobil çarparak devrilmişti. Aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet Altınok idaresindeki içinde 22 yolcu bulunan 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü de önce tomruk yüküne ardından devrilmiş vaziyette bulunan kamyona çarpmıştı.

Çanakkale'de 10 Mayıs'ta yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin karıştığı, 8 kişinin öldüğü ve 21 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

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