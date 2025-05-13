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        Çanakkale'de 8 kişinin öldüğü trafik kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı

        Çanakkale'de 10 Mayıs'ta yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin karıştığı, 8 kişinin öldüğü ve 21 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 13:12 Güncelleme: 13.05.2025 - 13:12
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        Çanakkale'de 8 kişinin öldüğü trafik kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı
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        Çanakkale'de 10 Mayıs'ta yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin karıştığı, 8 kişinin öldüğü ve 21 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Ezine ilçesi girişinde geçen cumartesi meydana gelen kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

        Kayıtlarda, karşı şeride geçerek devrilen tomruk yüklü kamyona otomobil ve otobüsün çarpması yer alıyor.

        - Olay

        Ezine'den Çanakkale istikametine giden Oktay Batır idaresindeki 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bölünmüş yolun karşı şeridine geçerek, Ezine istikametine doğru devrilmişti.

        Kamyonun, yola dağılan tomruk yüküne, Ezine yönünde ilerleyen Cenk Eriç'in kullandığı 34 DCJ 400 plakalı otomobil çarparak devrilmişti. Aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet Altınok idaresindeki içinde 22 yolcu bulunan 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü de önce tomruk yüküne ardından devrilmiş vaziyette bulunan kamyona çarpmıştı.

        Savrulan tomruk yükü, benzin istasyonunda park halinde bulunan sürücüsüz 54 HY 976 plakalı araçta hasara yol açmıştı.

        Kazada 8 kişi hayatını kaybetmiş, 21 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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