Çanakkale'de nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, internet sitelerine ilan vererek kapora dolandırıcılığı yaptıkları ve kendilerine ait olmayan eşyaları satmaya çalıştıkları iddiasıyla O.Ç, C.Ç, K.U, A.A, İ.Z. ve B.B. gözaltına alındı.

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