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        Çanakkale'de nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 19:43 Güncelleme: 13.05.2025 - 19:43
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        Çanakkale'de nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Çanakkale'de nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, internet sitelerine ilan vererek kapora dolandırıcılığı yaptıkları ve kendilerine ait olmayan eşyaları satmaya çalıştıkları iddiasıyla O.Ç, C.Ç, K.U, A.A, İ.Z. ve B.B. gözaltına alındı.

        10 ayrı dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı, O.Ç. ve C.Ç. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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