Çanakkale'de 14 engelli gencin askerlik hayalleri gerçekleştirildi

Çanakkale'de bir günlüğüne asker olan engelli 14 genç, kamuflaj giyip yemin etti.

İl Jandarma Komutanlığına aileleriyle gelen 14 engelli genç, saç tıraşı olup üniformalarını giymelerinin ardından tören alanına çıktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, engelli gençler okunan askerlik yeminini tekrarladı.

İl Jandarma Komutanlığında görevli Yarbay Ali Sanayır, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarihin her döneminde vatan sevgisini en kutsal değer olarak bildiğini, dinimizde vatan uğruna ölenlerin en yüksek mertebe olan şehitlikle onurlandırıldığını dile getirdi.

Anne ve babaların, kınalı kuzularını milletin bağrından çıkan kınalı kuzularını Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Komutanlığı saflarına bir bayram coşkusu içinde uğurladıklarını ifade eden Sanayır, şöyle konuştu:

"Kutsal askerlik görevini yerine getiren her Türk evladının bunun haklı gururunu ömür boyu taşıma mutluluğuna sahip olmaktadır. Kutsal vatan görevini ifa etmek, ülkeye ve millete, Cumhuriyet ve bayrağa, Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı bireyler olarak yetiştirilmek üzere bizlere emanet ettiğiniz yiğit evlatlarınız temel askerlik eğitimini başarıyla tamamladılar. Evlatlarınızın kısa sürede bu seviyeye gelmelerindeki gayret ve başarılarından dolayı emeği geçen tüm personelimizi tebrik ediyorum."