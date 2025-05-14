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        Çanakkale'de 14 engelli gencin askerlik hayalleri gerçekleştirildi

        Çanakkale'de bir günlüğüne asker olan engelli 14 genç, kamuflaj giyip yemin etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 15:40 Güncelleme: 14.05.2025 - 15:40
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        Çanakkale'de 14 engelli gencin askerlik hayalleri gerçekleştirildi
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        Çanakkale'de bir günlüğüne asker olan engelli 14 genç, kamuflaj giyip yemin etti.

        İl Jandarma Komutanlığına aileleriyle gelen 14 engelli genç, saç tıraşı olup üniformalarını giymelerinin ardından tören alanına çıktı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, engelli gençler okunan askerlik yeminini tekrarladı.

        İl Jandarma Komutanlığında görevli Yarbay Ali Sanayır, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarihin her döneminde vatan sevgisini en kutsal değer olarak bildiğini, dinimizde vatan uğruna ölenlerin en yüksek mertebe olan şehitlikle onurlandırıldığını dile getirdi.

        Anne ve babaların, kınalı kuzularını milletin bağrından çıkan kınalı kuzularını Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Komutanlığı saflarına bir bayram coşkusu içinde uğurladıklarını ifade eden Sanayır, şöyle konuştu:

        "Kutsal askerlik görevini yerine getiren her Türk evladının bunun haklı gururunu ömür boyu taşıma mutluluğuna sahip olmaktadır. Kutsal vatan görevini ifa etmek, ülkeye ve millete, Cumhuriyet ve bayrağa, Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı bireyler olarak yetiştirilmek üzere bizlere emanet ettiğiniz yiğit evlatlarınız temel askerlik eğitimini başarıyla tamamladılar. Evlatlarınızın kısa sürede bu seviyeye gelmelerindeki gayret ve başarılarından dolayı emeği geçen tüm personelimizi tebrik ediyorum."

        Temsili askerlik törenine katılan erler adına konuşan Hüseyin Can Yağcı da bugünü hayatları boyunca unutmayacaklarını ve gururla hatırlayacaklarını belirterek, kendilerinin de anlatabilecekleri bir askerlik anılarının olacağını söyledi.

        Alacakları terhis belgesini evlerinin en güzel köşesinde saklayacaklarını anlatan Yağcı, "Bizlere bu onuru yaşatan başta İl Jandarma Komutanı olmak üzere emeği geçenlere şükranlarımızı arz ederim." dedi.

        Törende Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı personeli gösteri sundu.

        Çanakkale Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy erlere terhis belgelerini, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan da hediyelerini takdim etti.

        Törene, Çanakkale 116. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çakır, Jandarma Özel Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Ufuk Yetiş, jandarma personeli ve erlerin aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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