Çanakkale'de yağma operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde polisin düzenlediği yağma operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde polisin düzenlediği yağma operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gökçeada'da nitelikli yağma suçuna ilişkin 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 15 ekip, 2 çevik kuvvet timi ve 70 personelin katılımıyla operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, 13 şüphelinin yakalandığı operasyonda 9 ev ve 8 araçta arama yaptı.
Zanlılar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden F.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, C.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.
Bu arada zanlılardan oluşan iki ailenin yağma suçunu işledikten sonra çıkan tartışma nedeniyle silahlı kavga yaşadıkları belirlendi.
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