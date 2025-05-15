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        Çanakkale'de yağma operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde polisin düzenlediği yağma operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 09:55 Güncelleme: 15.05.2025 - 09:55
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        Çanakkale'de yağma operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
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        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde polisin düzenlediği yağma operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gökçeada'da nitelikli yağma suçuna ilişkin 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 15 ekip, 2 çevik kuvvet timi ve 70 personelin katılımıyla operasyon gerçekleştirdi.

        Ekipler, 13 şüphelinin yakalandığı operasyonda 9 ev ve 8 araçta arama yaptı.

        Zanlılar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden F.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, C.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.

        Bu arada zanlılardan oluşan iki ailenin yağma suçunu işledikten sonra çıkan tartışma nedeniyle silahlı kavga yaşadıkları belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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