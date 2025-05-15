Gelibolu'da Dünya Çiftçiler Günü etkinliği yapıldı

İlçe çıkışındaki Gelibolu-Keşan kara yolu üzerinde deneme sahası bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Dünya Çiftçiler Günü etkinliği düzenlendi.

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