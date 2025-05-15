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        Gelibolu'da Dünya Çiftçiler Günü etkinliği yapıldı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Dünya Çiftçiler Günü etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 15:37 Güncelleme: 15.05.2025 - 15:37
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        Gelibolu'da Dünya Çiftçiler Günü etkinliği yapıldı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Dünya Çiftçiler Günü etkinliği düzenlendi.

        İlçe çıkışındaki Gelibolu-Keşan kara yolu üzerinde deneme sahası bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, deneme sahasına ekilen ürün hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Tarla alanı gezildi ve katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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