Çanakkale'de vefat eden Kıbrıs gazisinin cenazesi toprağa verildi
Çanakkale'nin Çan ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Cemali Bulan'ın cenazesi toprağa verildi.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Cemali Bulan'ın cenazesi toprağa verildi.
Önceki gün Çanakkale'de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Bulan'ın cenazesi Çan ilçesine bağlı Tepeköy köyüne getirildi.
Tepeköy Köyü Camisinde düzenlenen törene, Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutan Vekili İkmal Albay Mustafa Ünal, Çan Belediye Başkan Vekili Mustafa Erdem, Çan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Levent Çalış, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Selçuk Ceylan, AK Parti İlçe Başkan Vekili Talat Yılmaz, CHP İlçe Başkanı İlhan Demiral, İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Erol, Çanakkale Muharip Gaziler Derneği Başkanı Erol Günaydın ile vatandaşlar katıldı.
Bulan'ın cenazesi, ilçe müftüsü Mustafa Ekin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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