Bakan Yardımcısı Yenigün, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden yararlanan çiftin nikah şahidi oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Çanakkale'de "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden yararlanan çiftin nikah şahidi oldu.

Yenigün, Çanakkale Valisi Ömer Toraman ile Edanur Akkaya ve Resul Orhan çiftinin Çanakkale Belediyesi Nikah Salonu'ndaki nikah törenine katıldı.

Genç çiftin nikahını Belediye Başkan Vekili Bülent Şarlan kıydı. Nikah şahitliğini yapan Yenigün ve Toraman, çifte mutluluklar dileyerek altın taktı.

Tören sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Yenigün, 2025'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Leman Yenigün, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nde gerçekleşen bu evlilikte, çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz gençlerimizi hem aile destek kredilerimizle hem öncesi ve sonrası eğitimlerimizle desteklemeye çalıştık. Aileye karşı küresel çapta yürütülen kampanyalar da var. Biz 'ailemiz geleceğimiz' diyoruz ve ailelerimizi kuvvetlendirmeyi toplumumuzun geleceği için çok önemli buluyoruz. Güzel bir evliliğe şahitlik ettiğimiz için de çok memnunuz. İnşallah ömür boyu evlatlarıyla mutlu olsunlar. Önemli olan sağlıklı, iletişimi güçlü, mutlu aileler ile Türkiye'yi güçlendirmek, geleceğimize sahip çıkmak."