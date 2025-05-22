Çanakkale'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Çanakkale'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Çanakkale'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Demircioğlu Caddesi üzerindeki bir çay ocağında oturan M.A. aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Ç.A. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ç.A, yanındaki bıçakla M.A'yı yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırılan M.A, tedavi altına alındı.
Olayın ardından kaçak şüpheli daha sonra polise teslim oldu.
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