Balıkesir'de dalgıçlar deniz dibinde temizlik yaptı

Balıkesir'in Ayvacık ilçesinde Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında dalgıçlar tarafından deniz dibinde temizlik yapıldı.

Küçükkuyu beldesindeki Küçükkuyu Limanı'nda düzenlenen etkinlik, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) personelince gerçekleştirildi.

Denizin dibine dalan 3 dalgıç, 1 saat boyunca temizlik yaptı.

Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, gazetecilere, denizleri ve çevreyi temiz tutmanın herkesin görevi olduğunu belirterek, "Herkesin sağlıklı, temiz ve zarar görmemiş bir çevrede yaşamını sürdürmesini dilerim." ifadesini kullandı.