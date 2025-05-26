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        Gelibolu'da yağmur duası yapıldı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hayır yemeği ikram edildi, yağmur duası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 09:20 Güncelleme: 26.05.2025 - 09:20
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        Gelibolu'da yağmur duası yapıldı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hayır yemeği ikram edildi, yağmur duası yapıldı.

        Değirmendüzü ve Kavakköy köylerindeki programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, bolluk ve bereket içinde bir sezon geçmesi için dua edildi. Yağmur duasının ardından davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Etkinliklere katılan CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, "Allah hayır ve dualarınız kabul etsin. Bol mahsullü bir sezon diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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