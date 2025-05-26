Gelibolu'da yağmur duası yapıldı

Etkinliklere katılan CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, "Allah hayır ve dualarınız kabul etsin. Bol mahsullü bir sezon diliyorum." dedi.

Değirmendüzü ve Kavakköy köylerindeki programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, bolluk ve bereket içinde bir sezon geçmesi için dua edildi. Yağmur duasının ardından davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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