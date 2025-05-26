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        Çan Muhtarlar Derneği Başkanı Turgay Şahin güven tazeledi

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 14:42 Güncelleme: 26.05.2025 - 14:42
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        Çan Muhtarlar Derneği Başkanı Turgay Şahin güven tazeledi
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        Çanakkale’nin Çan ilçesinde Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlendi.

        Çanakkale’nin Çan ilçesinde Muhtarlar Derneği seçimlerinde mevcut başkan Çakıl köyü muhtarı Turgay Şahin ile Büyükpaşa köyü muhtarı Burhan Uğur aday oldu.

        Çan Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleştirilen seçimde 63 oy kullanılırken, oyların biri geçersiz sayıldı. Büyükpaşa köyü muhtarı Burhan Uğur 17 oy alırken, Çakıl Köyü muhtarı Turgay Şahin 45 oy alarak 3. kez Çan Muhtarlar Derneği Başkanı seçildi.

        Toplantıya Çan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem, CHP Çan İlçe Başkanı İlhan Demiral, CHP İl Genel Meclis Üyeleri Ramazan Mesut Özyurt ve İsmail Ünal, AK Parti Çan İlçe Başkanı Murat Okan, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Rıdvan Akkaya, İYİ Parti Çan İlçe Başkanı Mehmet Ali Erol, ilçe STK Başkanları, Çanakkale Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Naci Tülek ile muhtarlar katıldı.

        Çan Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin, “Yönetim kurulu üyelerim ve muhtarlarımızla birlik beraberlik içinde çalışacağız. Herkese hayırlı olsun” dedi.

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