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        Biga'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 10:37 Güncelleme: 28.05.2025 - 10:37
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        Biga'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi.

        Biga İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bazı kişilerin yetki belgeleri olmadan bandrolsüz kıyılmış tütün ve bandrolsüz doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) imalatı yaparak satıldığını tespit etti.

        Jandarma, 2 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 62 kilogram açık kıyılmış tütün, 80 bin 400 bandrolsüz boş makaron, 52 bin 400 bandrolsüz doldurulmuş makaron, 92 bin 400 bandrollü sarıma hazır makaron, 95 kilogram bandrollü sarıma hazır paketli tütün, 5 sigara sarımında kullanılan havalı kompresör, 3 otomatik sigara sarım makinesi, 23 kilogram bandrolsüz nargile kömürü ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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