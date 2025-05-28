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        Gelibolu'da cilt kanserine yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirildi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde cilt kanserine yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 14:54 Güncelleme: 28.05.2025 - 14:54
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        Gelibolu'da cilt kanserine yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirildi
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde cilt kanserine yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

        İlçe Sağlık Müdürlüğü personelince Sütlüce köyündeki programda, vatandaşlara cilt kanserinin belirtileri, korunma yolları ve erken teşhisin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Ayrıca dağıtılan broşürlerde cilt kanserine karşı bilgiler ve risk faktörleri ile düzenli cilt kontrollerinin önemi yer alıyor. Bu tür etkinliklerin yıl boyunca farklı köy ve mahallelerde sürdürüleceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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