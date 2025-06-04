Çanakkale Belediye Meclisi haziran ayı toplantısı yapıldı

–Çanakkale Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Muharrem Erkek başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının gündem dışı bölümünde partilerin grup başkanvekilleri, mayıs ayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP’li Meclis Üyesi Burcu Özgen Demir ise kadın cinayetlerine dikkati çekti.

Demir, Çanakkale ve ilçelerinde son dönemde yaşanan cinayetlere işaret ederek, “Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerde cezasızlık politikaları her gün bir kadının hayatına mal oluyor. Bu vahşet artık son bulmalı.” dedi.

Konuşmasında çocuk bakım yükümlülüklerinin kadınların iş hayatına katılımını zorlaştırdığını belirten Demir, “Devlet okulu sisteminde bir annenin gün içinde üç kez çocuğunu okula götürüp alması bekleniyor. Hangi işveren bu şartlar altında bir kadın çalışanı istihdam eder?” ifadelerini kullandı.

Demir, kadın sorunlarının yalnızca kadınlar tarafından değil, toplumsal dayanışmayla çözülebileceğini vurguladı.