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        Çanakkale'de Ayvacık depremleri değerlendirme toplantısı düzenlendi

        Çanakkale'de 2017 ve 2019'da meydana gelen Ayvacık depremleri sonrası yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 14:36 Güncelleme: 04.06.2025 - 14:36
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        Çanakkale'de Ayvacık depremleri değerlendirme toplantısı düzenlendi
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        Çanakkale'de 2017 ve 2019'da meydana gelen Ayvacık depremleri sonrası yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

        Vali Ömer Toraman başkanlığında İl AFAD Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Abdullah Borca, AFAD Çanakkale İl Müdürü Ahmet Ali Artun ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ ile ilgili daire müdürleri katıldı.

        Toplantıda, 2017 ve 2019'da meydana gelen Ayvacık merkezli depremleri sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirme yapılıp, depremlerin ardından gerçekleştirilen hasar tespiti, hak sahipliği, afet konutları, yıkım ve enkaz kaldırma ile hukuki süreç konuları değerlendirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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