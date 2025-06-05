GMKA'nın "Küresel Ufuk Programı"nda ilk etap eğitimleri tamamlandı

Program ile kısa vadede bölge üniversitelerinde eğitim gören uluslararası öğrencilerin dış ticaret konusundaki teknik yeterlilikleri geliştirildiğinin belirtildiği açıklamada, öğrencilerin Balıkesir ve Çanakkale'de faaliyet gösteren firmalarla eşleştirilmesi yoluyla bölge firmalarının ihracat kabiliyetinin artırılması hedeflendiği kaydedildi.

GMKA'dan yapılan açıklamaya göre, program kapsamında 54 öğrenci için eğitimler, teknik geziler ve firma ziyaretleri gerçekleştirildi.

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