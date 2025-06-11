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        Çanakkale'de çıkan orman yangını söndürüldü

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 16:05 Güncelleme: 11.06.2025 - 16:05
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        Çanakkale'de çıkan orman yangını söndürüldü
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

        Doğancılar köyü Karapınar mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye orman personelinin yanı sıra itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangına havadan 4 uçak ve 2 helikopter, karadan ise 8 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda işçiyle müdahale edildi.

        Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangın sonrası bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. İlk belirlemelere göre 1 dönümlük orman gençleştirme alanında hasar oluştuğu öğrenildi.

        Olay yerinde Çan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Levent Çalış ve Çan Orman İşletme Müdürü Özgür Aktaş da incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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