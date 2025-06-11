Çanakkale'de çıkan orman yangını söndürüldü

Olay yerinde Çan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Levent Çalış ve Çan Orman İşletme Müdürü Özgür Aktaş da incelemelerde bulundu.

Yangına havadan 4 uçak ve 2 helikopter, karadan ise 8 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda işçiyle müdahale edildi.

Doğancılar köyü Karapınar mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

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