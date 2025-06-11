Çanakkale'de "Bir İlmek Bin Emek" sergisi açıldı

Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası'ndaki Troia Sergi Salonu'nda düzenlenen törende, Çanakkale Kırkyama ve El Sanatları Derneği Başkanı İlkay Özyörük'ün açılış konuşmasının ardından kurdele kesildi.

Çanakkale Kırkyama ve El Sanatları Derneği'nin 10'uncu kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında hazırladığı "Bir İlmek Bin Emek" adlı kırkyama sergisi açıldı.

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