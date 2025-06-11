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        Çanakkale'de "Bir İlmek Bin Emek" sergisi açıldı

        Çanakkale Kırkyama ve El Sanatları Derneği'nin 10'uncu kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında hazırladığı "Bir İlmek Bin Emek" adlı kırkyama sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 21:37 Güncelleme: 11.06.2025 - 21:40
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        Çanakkale'de "Bir İlmek Bin Emek" sergisi açıldı
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        Çanakkale Kırkyama ve El Sanatları Derneği'nin 10'uncu kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında hazırladığı "Bir İlmek Bin Emek" adlı kırkyama sergisi açıldı.

        Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası'ndaki Troia Sergi Salonu'nda düzenlenen törende, Çanakkale Kırkyama ve El Sanatları Derneği Başkanı İlkay Özyörük'ün açılış konuşmasının ardından kurdele kesildi.

        Dernek üyesi 25 sanatçının el emeği 88 eserinin arasında, 20 yorgan, 31 küçük örtü, 30 çanta ve 7 camlı pano yer adı.

        Sergi, 18 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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